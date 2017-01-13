Анкара, 13 января, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Турция по-прежнему считает, что Сирия не может сохранить целостность и прекратить войну, пока у власти стоит Башар Асад, сообщает 13 января Reuters.

ИА REGNUM Башар Асад

Несмотря на такое заявление, Турция по-прежнему привержена договоренностям достигнутым в Астане, возможно они приведут к позитивным результатам, заявил представитель президента Эрдогана.

«Наша позиция по Асаду ясна. Мы не верим, что объединенная и мирная Сирия возможна, при правлении Асада. Но мы посмотрим как пойдут переговоры в Астане, мы хотим продвигаться шаг за шагом в этом деле», — заявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции.

Выступая пред журналистами на круглом столе в Анкаре, Калин заявил, что боевые действия в Сирии в целом прекратились, после того как было заключено перемирие при посредничестве России и Турции.