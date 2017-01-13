Мадрид, 13 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. «Трамп объявил, что его люди будут иметь полный отчет о русских кибератаках в течение ближайших 90 дней, — сообщает информационный портал, подчеркивая, что это обещание было первым твитом нового американского лидера в пятницу. — В том докладе, что был обнародован спецслужбами на днях, по мнению Трампа, было много предположений и ни одного доказательства того факта, что это были именно русские хакеры».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Факел

Издание при этом отмечает, что победитель президентских выборов не упустил возможности обратить вроде бы негативную для него ситуацию себе же на пользу.

«Согласно той информации, которой я располагаю, Хиллари вообще не должна была быть допущена к выборам в качестве кандидата. Она просто адски виновна в разного рода нарушениях. Но ее допустили. К ней отнеслись по-доброму, может быть, даже слишком. Так на что тогда жалуются ее сподвижники? Она проиграла выборы, потому что проводила кампанию не в тех штатах, где ей следовало бы поработать, да и делала это без энтузиазма», — цитирует El Economista нового главу США.