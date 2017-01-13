Казань, 13 января, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Уполномоченному по правам ребенка в Татарии Гузель Удачиной стало известно о протокольном поручении главы Зеленодольского района республики об изъятии детей из семей в случае наличия задолженности за энергоносители. Омбудсмен с выездом на место проверила все случаи отобрания несовершеннолетних за 2016 год и январь 2017 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

«По результатам проверки установлено, что в 2016 году в Зеленодольском муниципальном районе было отобрано 11 детей из 7 семей, и ни в одном случае такое решение не было принято по причине наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, отметили в ведомстве, сама по себе задолженность по оплате за коммунальные услуги не представляет угрозу жизни и здоровью детей, и поручение, содержащееся в протоколе, является некорректным и не основанным на законе.

В свою очередь, прокуратура республики провела проверку и установила, что протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не реализовано. Фактов отобрания детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено. Однако в прокуратуре посчитали, что указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования. Начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 декабря 2016 года глава Зеленодольского района Александр Тыгин подписал документ, согласно которому у должников за энергоносители могут изымать несовершеннолетних детей. «Смысл нашего протокола в том, что должники — всегда рисковая категория. И необходимо оценивать, есть ли риск жизни и здоровью детей. Если такой риск есть — решения должны быть приняты своевременно», — пояснил глава района. Тыгин напомнил про пожар в январе прошлого года, когда мать и пять детей погибли при пожаре, отапливая помещение электронагревателями при отключенном газоснабжении.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова также направила запрос в прокуратуру. Она считает, что существуют достаточные меры по давлению на неплательщиков, а превышать их, «тем более манипулируя изъятием детей, недопустимо».