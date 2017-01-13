Хартум, 13 января, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Администрация Барака Обамы решила отменить торговое эмбарго в отношении Судана за сотрудничество восточноафриканской страны в борьбе с терроризмом, сообщает 13 января Reuters.

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Тем не менее отмена санкций будет отложена на 180 дней, чтобы поощрить Судан к приложению больших усилий для борьбы с терроризмом и улучшению ситуации в области прав человека, говорится в заявлении.

Напомним, США ввели санкции против Судана в 1997 году за нарушение прав человека. В 2006 году были наложены новые санкции, за насилие в регионе Дафур.