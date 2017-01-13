Симферополь, 13 января, 2017, 21:28 — ИА Регнум. 2 млрд рублей рассчитывают выручить власти Крыма от продажи имущества Игоря Коломойского в 2017 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма, Сергею Аксенову 13 января сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Как отмечалось на встрече, в 2016 году выручка от продажи объектов, ранее принадлежавших бизнесмену Игорю Коломойскому и национализированных, составила около 1,5 млрд рублей. Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков и пошли на выплату денег, которые остались у крымчан в украинских банках.

На 2017 год также запланированы к продаже объекты, ранее принадлежавшие Коломойскому, — по словам Анюхиной, от продажи имущества планируется получить около 2 млрд рублей.

Среди сложностей в работе, которые назвала министр, — ограниченная штатная численность сотрудников министерства: большинство из них заняты деятельностью в сфере реализации федеральной целевой программы, то есть занимаются оформлением земельных участков и кадастровыми работами. Совместно с органами местного самоуправления Минимущества полностью координирует работу в плане отвода земельных участков.

Сергей Аксенов поручил закрепить за направлением работы по объектам Коломойского одного из заместителей министра. Уже на следующей неделе министерство должно будет представить главе Крыма график подготовки документов по данным объектам.

«На этот год намечен план на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам. Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении», — сказал Сергей Аксенов.