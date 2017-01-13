Амстердам, 13 января, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Голландцы всеми силами пытаются помешать властям своей страны ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Активисты нидерландского движения «Форум за демократию» подали иск в суд на правительство Нидерландов за его настойчивое желание ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, несмотря на результаты проведенного в стране референдума.

Нидерланды

Напомним, в Нидерландах прошел референдум, на котором большинство высказалось против ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. При этом по местному законодательству, результаты референдума не являются обязательными для исполнения властями. Тем не менее в правительстве заявили, что прислушаются к мнению народа.

Но это оказалось неправдой. Правительство решило соглашение ратифицировать, несмотря на мнение народа.

Лидер движения «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что всеми силами пытается остановить процесс ратификации соглашения и даже подал судебный иск вместе со своими сторонниками на правительство Нидерландов за то, что оно не собирается учитывать мнение своих граждан.

Напомним, Нидерланды остались единственной страной в Евросоюзе, которая до конца не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с ЕС.