Челябинск, 13 января, 2017, 21:16 — ИА Регнум. В Челябинской области моногорода намерены получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Проекты развития моногородов готовят к включению в программы по их развитию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Эволюция

В фокусе внимания региональных властей Златоуст, Миасс, Бакал, Аша, Усть-Катав, Карабаш, Озерск и Снежинск. Руководство региона, нащупывая возможные источники для развития, обратилось к программе поддержки моногородов. В ставке на государственную помощь регион намерен бороться с социально-экономическим неблагополучием.

Напомним, правительство РФ разработало Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Он был принят под конец 2014 года. Всего первоначально был сформирован список из 75 моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций). Например, из Челябинской области в него вошли пять городов: Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний Уфалей, Карабаш и Аша. Также был сформирован список из 149 моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Опять же для примера, из Челябинской области в него уже вошли восемь городов: Миньяр, Сим, Бакал, Сатка, Озёрск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст.

Позже число городов с сложным социально-экономическим положением было увеличено до 100, а общее число моногородов, нуждающихся в мерах поддержки, выросло до 319. Согласно принятому закону, ТОР может создаваться на срок до 70 лет по решению правительства России, которое основывается на предложениях от соответствующих федеральных органов.

Правительство нацелилось на: «диверсификацию экономик моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением и увеличение количества моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией». Первыми стали создаваться ТОРы на территории Дальнего Востока. В 2016 году начали анонсироваться ТОРы по всей стране: «Набережные Челны» (Татария), «Гуково» (Ростовская область), «Усолье-Сибирское» (Иркутская область), «Юрга» (Кемеровская область), «Краснокаменск» (Забайкальский край), «Приамурская» (Амурская область), «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область), «Надвоицы» (Карелия), «Анжеро-Судженск» (Кемеровская область), «Краснотурьинск» (Свердловская область), «Тольятти» (Самарская область), «Горный воздух» (Сахалин), «Большой Камень» (Приморский край), «Камчатка», «Южная Якутия». А в самом начале 2017 года были анонсированы ТОРы в Башкирии: «Белебей» и «Кумертау».

Таким образом, регионы все увереннее и настойчивее будут заявлять о необходимости присвоения на своей территории субъекта РФ моногородам статуса ТОР. Например, в Челябинской области активно об этом заявляют Миасс в лице городской власти и активного предпринимательского лобби, Карабаш, в лице руководства города и активно продвигающих тему ТОРа руководителей Русской медной компании как представителей градообразующего предприятия в моногороде. А также Златоуст, команда которого была на обучении, проведенном в конце 2016 года в Сколково.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель департамента программ развития моногородов Евгений Подшивалов, в конце декабря в Москве состоялась итоговая защита проектов командами из 66 моногородов, которые прошли обучение по программам, призванным обеспечить поддержку в развитии моногородов в России.

«Коллеги обучались выявлять проблематику уже своих конкретно городов, то есть им дается методологическая база, исторический аспект появления моногородов как в России, так и за рубежом. Коллеги узнали о видах поддержки, которые есть в России, они обучались взаимодействовать с инвесторами, с государственными организациями на тему участия в государственных региональных программах, предусматривающих либо поддержку отраслей промышленности моногородов, либо другие виды поддержки. И в ходе обучения они формируют программу развития города. Готовятся программы развития в различных областях. Это в первую очередь диверсификация экономики моногородов. Ставится задача преодолеть монопрофильность градообразующего предприятия, чтобы уйти от «монозависимости». Командам ставится задача — найти новые точки роста для города. Готовится комплексная программа развития моногородов, в которую входит перечень 11 основных направлений деятельности. Составляется паспорт программы», — сообщил Евгений Подшивалов.

Евгений Подшивалов отметил, что в разработках команд, обучавшихся совместно с РАНХиГС и Сколково, присутствовали и проекты по развитию моногородов в рамках проектов агломерирования территорий. Например, для Южного Урала агломерация «Горный Урал», в которую входят города горнозаводской зоны.

В Фонде развития моногородов прояснили вопрос получения финансирования проектов. Так, сам фонд готов участвовать в финансировании проектов в объеме от 100 миллионов до одного миллиарда в форме предоставления займа под 5% годовых на срок до 8 лет. Выделяются деньги на инфраструктурные проекты в форме субсидий в размере до 95% от общей стоимости проекта. Также могут быть привлечены средства по другим госпрограммам. Так, финансирование может быть использовано по линии поддержки программ поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом по поддержке МСП в моногородах есть определенные преференции. Существуют отдельные направления поддержки в отраслевых программах, которые реализуются при поддержке Фонда развития промышленности (фондом за предыдущие годы поддержаны до 20% проектов из моногородов). Возможно получение финансовых средств по программе поддержки благоустройства российских городов, бюджет которой в 2017 году будет не менее 20 млрд рублей.

Один из главных моментов, который был отмечен Фондом развития моногородов, тот, что жизненный уклад граждан, проживающих в моногородах, будет подвергнут кардинальным изменениям, также изменения коснутся менталитета.

При этом в фонде отметили, что предстоят столь существенные преобразования, что «не позавидуешь» ни командам, которые будут решать задачи по развитию моногородов, ни жителям. Но с другой стороны, если преобразования будут реализованы, а жителям станет лучше жить, то значит действия по преобразованию будут не напрасными. Главное, чтобы на текущий момент большее число представителей моногородов узнало о различных видах поддержки и сумело (научилось) ими воспользоваться.