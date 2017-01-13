Вашингтон, 13 января, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не будет возрождать заглохнувшее при его предшественнике Транстихоокеанское партнерство (ТТП), но будет развивать двусторонние торговые отношения, заявил советник Трампа, сообщает 13 января Reuters.

Кукрыниксы. Большой вопрос. 1971

«ТТП мертво. Я не могу об этом сказать по-другому», — заявил советник, пожелавший остаться неизвестным, так как он не уполномочен говорить публично о таких вещах до 20 января, когда Трамп официально вступит в должность.

В двусторонних отношениях высказывает заинтересованность и Великобритания, которая вскоре должна выйти из ЕС.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября некоторые аналитики начали говорить о консервативном тренде в мировой политике, который направлен, помимо всего прочего, против представлений о свободной торговле, что проявляется в скептическом отношении к организациям, отстаивающим данное видение экономического мироустройства. В их числе: ВТО, НАФТА, а также ТТП.