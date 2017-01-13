Советник Трампа: Транстихоокеанское партнерство мертво
Вашингтон, 13 января, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не будет возрождать заглохнувшее при его предшественнике Транстихоокеанское партнерство (ТТП), но будет развивать двусторонние торговые отношения, заявил советник Трампа, сообщает 13 января Reuters.
«ТТП мертво. Я не могу об этом сказать по-другому», — заявил советник, пожелавший остаться неизвестным, так как он не уполномочен говорить публично о таких вещах до 20 января, когда Трамп официально вступит в должность.
В двусторонних отношениях высказывает заинтересованность и Великобритания, которая вскоре должна выйти из ЕС.
Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября некоторые аналитики начали говорить о консервативном тренде в мировой политике, который направлен, помимо всего прочего, против представлений о свободной торговле, что проявляется в скептическом отношении к организациям, отстаивающим данное видение экономического мироустройства. В их числе: ВТО, НАФТА, а также ТТП.