Вашингтон, 13 января, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Майкл Флинн, советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа, провел переговоры с послом России в США, в ходе беседы обсуждалось установление контактов между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает 13 января Reuters.

Майкл Флинн

Связь была установлена еще в прошлом году, когда Флинн отправил российскому послу сообщение с пожеланием счастливого Рождества и Нового года, советник также добавил, что надеется на продуктивную совместную работу в будущем.

Напомним, Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США 8 ноября, вступит в должность после инаугурации 20 января, до этого времени пост президента страны занимает Барак Обама.