Москва, 13 января, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Ко дню рождения Московского Губернского театра зрители смогут увидеть музыкальный спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а театральная труппа примет участие в новой премии «Золотой Мухин». Об этом 13 января в эфире «Радио 1» рассказал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Джеймс Тиссо. Бал. 1880

«Так уж получилось, что день рождения Губернского театра совпадает со Старым Новым годом. Этот праздник в театральной среде любят и отмечают весело. И мы решили совместить чествование театра с традиционным капустником», — заявил Безруков.

«Рождество. Мистерия. Бал» — необычная и очень веселая постановка Евгения Гомоной, отметил худрук Губернского театра.

«В аэропорту несколько пассажиров узнают, что получили билеты на одно и то же место, поэтому придется встречать праздник в терминале. Коллизия не новая, конечно, но наши ребята сделали ее с азартом и очень красиво», — отметил он, добавив, что в сопровождении спектакля театральный оркестр исполнит множество шлягеров российской и зарубежной эстрады.

По завершению спектакля состоится награждение лучших сотрудников театра в рамках новой премии «Золотой Мухин», учрежденной Сергеем Безруковым. За основу идеи был взят спектакль Губернского театра «Позолоченный Мухин» Владимира Жеребцова «Памятник».

«Премией «Золотой Мухин» мы будем награждать и за талант, и за доброту, и за милосердие, и за преданность театру», — заявил Безруков, отметив, что вместе со статуэткой лауреаты получат и денежный приз из фонда художественного руководителя. В перспективе премия станет традиционной и будет вручаться ежегодно в день рождения театра.

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова создан путем слияния Московского областного драматического театра им. А. Н. Островского, Московского областного государственного Камерного театра и Московского областного Дома искусств.

За прошедшие три года в нем прошли 25 спектаклей в разных жанрах для детей и взрослых, в том числе «Веселый солдат» по Виктору Астафьеву, «Вид с моста» Артура Миллера, «Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина, пластический спектакль «Калигула» — версию без слов по мотивам Альбера Камю. Коллектив принял участие в восьми всероссийских и международных театральных фестивалях, а также побывал с гастролями в десятках городов — включая Калининград, Сургут, Ставрополь, Астану.