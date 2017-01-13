Киев, 13 января, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин попросил председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. Свое обращение Кузьмин опубликовал сегодня, 13 января, в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Бывший заместитель генерального прокурора Украины пишет, что в то время, как украинская власть заявляет о «войне с Россией», а Европейский Союз, США и другие страны ввели санкции против России, «Порошенко в сговоре со своим ближайшим окружением» и топ-менеджерами украинской корпорации Roshen «систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

По словам Кузьмина, окружение Порошенко организовало работу принадлежащей Порошенко фабрики Roshen в Липецке, которая в прошлом году перечислила в российский бюджет 600 млн рублей. Кузьмин утверждает, что продукция Roshen свободно реализуется в магазинах Донбасса и Крыма, наполняя их местные бюджеты.

В связи с этим Кузьмин утверждает, что Порошенко финансирует российскую армию и федеральный бюджет.

«Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич: 1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен», — пишет Кузьмин.

Если глава СБУ не зарегистрирует уголовное дело на Порошенко, то Кузмин предлагает считать генерала Грицака уголовно ответственным за умышленное сокрытие тяжкого преступления.