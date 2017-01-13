Пекин, 13 января, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может ограничить рост китайского экспорта через введение более высоких таможенных пошлин, заявило китайское таможенное агентство, сообщает 13 января Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Американо-китайская схватка

Китай является самым большим неудачником в антиглобалистском тренде, заявил журналистам таможенный представитель Хунг Сонг. Это будет нелегким испытанием для китайской внешней торговли, если избранный президент США реализует свои намерения в отношении заградительных барьеров.

Вызовы, с которыми сталкивается Китай в торговле, носят отнюдь не краткосрочный характер, однако экономика может справиться с ними, сказал Сонг. При этом добавил, что надеется на продолжение американо-китайского сотрудничества.

Китай, крупнейшая торговая нация в мире, поэтому она в большей степени будет страдать от протекционистских мер. Поэтому, заявления Трампа относительно переориентации страны на внутренний рынок, вызывают беспокойство у Китая.