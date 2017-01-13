Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 13 января продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну, обвиняемому в причастности к хищению средств при строительстве стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

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«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей в отношении Оганесяна Марата Мелсовича по 9 мая 2017 года», — огласила постановление судья Олеся Буланая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе сегодняшнего заседания суда Оганесяну потребовалась помощь медиков.

Напомним, бывший «строительный» вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был арестован 18 ноября 2016 года. По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора по поставке видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина. Уехав в Москву, Оганесян работал старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал».

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Экс-чиновник был задержан в Москве 16 ноября 2016 года, после чего его этапировали в Петербург. На заключении Оганесяна под стражу настаивало следствие. По мнению следователя, Оганесян, в частности, способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного.