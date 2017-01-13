Курск, 13 января, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Росавиация будет субсидировать три направления авиаперевозок из Курска в 2017 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Как сообщили в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области, благодаря сотрудничеству с Федеральным агентством воздушного транспорта маршруты» Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург», «Анапа — Курск — Анапа», «Сочи — Курск — Сочи» включены в перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году.

Субсидирование авиарейсов будет осуществляться на условиях софинансирования: 50% — из федерального бюджета, 50% — из областного.

Сейчас власти ведут переговоры с авиакомпаниями по вопросам организации рейсов.