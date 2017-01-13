Псков, 13 января, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат более 210 тысяч пенсионеров Псковской области. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России, на эти цели Пенсионным фондом направлено около 1,1 млрд рублей.

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По словам управляющей региональным отделением ПФР Натальи Мельниковой, организации, осуществляющие доставку пенсионерам единовременной выплаты, профинансированы полностью.

В регионе выплаты пенсионерам уже начались. Всем их обещают доставить в срок до 25 января.

В отделении ПФР отметили, что если по каким-то причинам пенсионер не получит выплату в январе (например, его не было дома при доставке пенсии), то выплату произведут в следующем месяце, вместе с пенсией.