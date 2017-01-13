Мехико, 13 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Мексика назвала имя нового посла, которого она назначит в США после инаугурации Дональда Трампа, говорится в заявлении министра иностранных дел этой страны, сообщает 13 января Reuters.

Office of Representative Phil Gingrey Американо-мексиканская граница

Новым послом станет Джеронимо Гутиэррез (Geronimo Gutierrez), глава североамериканского банка развития.

Гутиэррез заменит Карлоса Сада, который займет пост заместителя министра по североамериканским отношениям. Все это произойдет 23 января, когда Трамп уже вступит в должность президента США.

Выдвижение Гутиэрреза нуждается в ратификации Сенатом страны.

Будущий посол в настоящее время работает в банке развития, который был создан в рамках договора НАФТА, который Трамп пообещал разорвать.