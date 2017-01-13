Калининград, 13 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В таможенных органах Литвы произошёл сбой в программном обеспечении на литовско-российской границе — погранпереходе Кибартай — Чернышевское (Калининградская область). Об этом сегодня, 13 января, сообщила глава Агентства по международным связям Калининградской области Алла Иванова.

Pixabay.com Компьютерный сбой

«По оперативной информации наших партнёров, на пункте пропуска Чернышевское — Кибартай у литовских таможенников произошёл серьёзный сбой в программном обеспечении, и, похоже, проблема не решится до понедельника», — сообщила Иванова на своей странице в социальной сети.

Глава агентства рекомендовала грузоперевозчикам запланировать использование альтернативных международных автомобильных пунктов пропуска (он единственный — Советск — Панемуне. — ИА REGNUM ), если выезд нельзя отложить.

Технические проблемы не касаются легкового автотранспорта и автобусов, планирующих пересечь российско-литовскую границу, уточнила министр.