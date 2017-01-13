Тюмень, 13 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Тюмени наказаны сотрудники детского сада, не уследившие за пятилетним мальчиком, сбежавшим из детского учреждения на улицу в 30-градусный мороз. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Инструмент парикмахера

Напомним, ЧП произошло 9 января. Работники тюменской парикмахерской увидели одиноко гуляющего по улице мальчика. Как выяснилось, ребенок сбежал из детского сада во время тихого часа. Вызвали полицию. Мать мальчика по счастливой случайности проезжала мимо парикмахерской и увидела в окне своего сына. В детском саду о пропаже ребенка узнали… от полицейских.

«Ни один сотрудник детского сада и даже охранник, который сидит у входа, его не заметили. Он в 35-градусный мороз ходил по району, перешел несколько дорог. В общем, находился на улице 1,5 часа. В садике за это время его пропажу не заметили», — сообщила мать ребенка Tumix.ru.

Детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов выразил свое возмущение ситуацией, однако отметил, что увольнение педагогов не решит проблему. Он заявил, что лично выяснит роль каждого исполнителя в «самоволке» ребёнка.

Приказами от 12−13 января 2017 года заведующей детского сада №123 города Тюмени наказаны три работника за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей — воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей — замечание. Приняты меры по обеспечению безопасного пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.

Однако воспитатель написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла из детского сада. Как выяснилось, у 50-летней женщины давние проблемы со слухом, и она носит слуховой аппарат. Поэтому она не слышала, как исчез мальчик.

По результатам проверки, прокуратура внесла представление заведующей детского сада. Еще два представления, внесенные директору департамента образования администрации Тюмени и руководителю ООО ЧОП «Нимак+», которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, находятся на рассмотрении.

А начальник УМВД России по городу Тюмени наградил благодарственным письмом жительницу областной столицы Наталью Мореву, которая проявила бдительность и спасла ребенка, находящегося в 30 градусный мороз на улице и без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба областного полицейского управления. Девушка привела замерзшего мальчика в помещение парикмахерской, где работает, и незамедлительно сообщила о ребенке в полицию, после чего угостила его чаем и мандаринами.