Великий Новгород, 13 января, 2017, 19:01 — ИА Регнум. На расчистку федеральных дорог М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) и Р-56 (Великий Новгород — Псков) в Новгородской области в предстоящие выходные будет дополнительно направлено 20 единиц снегоуборочной техники. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 января, в пресс-службе ФКУ Упрдор «Россия», по прогнозам синоптиков в выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах, по территориям которых проходят эти трассы, ожидается сильный снег, метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5−7 км до 800−1000 метров.

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На борьбу со снегопадами выйдут 72 комплексные дорожные машины, четыре автогрейдера, 32 погрузчика, 16 тракторов, шесть роторов и 52 единицы другой техники — они будут заняты на расчистке трасс от снега и обработке их противогололёдными материалами.

Также в ФКУ Упрдор «Россия» сообщили о том, что для предупреждения скользкости на всех искусственных сооружениях круглосуточно дежурят комплексные дорожные машины.

В целом для работы в зимних условиях дорожниками подготовлено 266 единиц техники. На случай возникновения чрезвычайной ситуации для стоянки автотранспорта определено 13 мест.