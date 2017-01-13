Москва, 13 января, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Российско-украинское межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции прекратило действовать. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Валерий1970 Хмельницкая АЭС

Это соглашение было подписано в Киеве 9 июня 2010 года. Действие соглашения заканчивалось ещё 12 мая 2016 года.

Верховная рада Украины 16 сентября 2015 года приняла закон о расторжении соглашения с Россией о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС — украинская атомная электростанция, расположенная в городе Нетешин Хмельницкой области Украины около речки Горынь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

Первый энергоблок станции был запущен в 1987 году. Достроить второй блок, который должен был быть пущен в 1991 году, не удалось из-за развала Советского Союза. Только в 2004 году Украина смогла запустить второй энергоблок.

Российский «Росатом» должен был помочь достроить 3-й и 4-й энергоблоки в рамках межправительственного соглашения.