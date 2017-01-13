Липецк, 13 января, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Липецкая область вошла в тройку регионов с самой доступной и качественной медицинской помощью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, рейтинг составлялся по итогам оценки эффективности реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которую проводили специалисты министерства здравоохранения России и Фонда обязательного медицинского страхования.

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В Липецкой области утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Она устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатно оказываемой медицинской помощи, определяет порядок и условия ее предоставления, критерии доступности и качества медицинской помощи, сроки ожидания медицинской помощи, способы ее оплаты, а также нормативы финансирования.

Финансирование системы здравоохранения по сравнению с 2010 годом выросло в 1,8 раза и в 2016 году составило 13,8 млрд рублей. Больницы и поликлиники оснащены современным оборудованием, в учреждениях здравоохранения проведены ремонты, увеличена зарплата медперсонала, на работу приходят молодые специалисты.

С 2010 года в области поэтапно осуществили переход на одноканальное финансирование здравоохранения и оплату медицинской помощи по полному тарифу из средств обязательного медицинского страхования.

В здравоохранении Липецкой области активно развиваются современные модели финансирования медицинской помощи. Руководители медицинских организаций планируют внедрять антизатратные технологии организации лечебно-диагностического процесса, адресное доведение финансовых ресурсов в зависимости от профиля оказания медицинской помощи, развитие стационарозамещающих технологий. Чтобы сократить необоснованные и нецелесообразные издержки при оказании медицинской помощи, оптимизируется сеть лечебных учреждений — реорганизуются маломощные, недостаточно эффективно функционирующие государственные медицинские организации путем присоединения к крупным больницам и поликлиникам.

Глава администрации области Олег Королев подчеркивает, что здравоохранение остается одной из приоритетных сфер. «Повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей — это ключевая задача, которую настойчиво и последовательно решают региональные власти. Это один из важнейших показателей повышения качества жизни человека», — заявил Королев.