Москва, 13 января, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Законопроект о правилах показа кино на телевидении, а также устанавливающий требования к титрам, внес в Госдуму депутат, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Цитата из к/ф «Блондинка за углом». Реж. Владимир Бортко. 1984. СССР Перерыв

Говорухин предлагает разрешить распространение рекламы только непосредственно до демонстрации или после демонстрации кинофильма на телеканале. Для того чтобы показывать рекламу во время демонстрации кинофильма телеканалу потребуется согласие правообладателя, при этом предлагается установить, что длительность рекламы во время демонстрации кинофильма не может превышать двух минут при обязательном условии предварительного информирования о последующей трансляции рекламы.

Сейчас при демонстрации кинофильма по телевидению допускается прерывать его рекламой при условии, что продолжительность каждого прерывания указанных телепередач рекламой не превышает четыре минуты. При этом количество «рекламных пауз» при показе кинофильма не ограничивается, что наносит вред целостности кинофильма как объекта авторского права — аудиовизуального произведения, отмечает парламентарий.

Одновременно законопроектом предлагается дать право телеканалам сокращать заключительные титры только в порядке установленном Минкультуры, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма — только при наличии согласия автора музыкального произведения.

Депутат выступил против ускорения показа титров кинофильма, их показа в режиме «полиэкрана», а то и вовсе их отсутствия. «В результате у зрителей отсутствует возможность получить информацию о том, какие актеры снимались в кинофильме, кто участвовал в создании музыкального сопровождения к кинофильму и другую информацию о кинофильме», — отмечает Говорухин.