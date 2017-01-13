Москва, 13 января, 2017, 19:00 — ИА Регнум. В экспертном сообществе ожидают больше положительных изменений в предпринимательском климате России к 2018 году в сравнении с ситуацией, сложившейся в настоящий момент. Об этом говорится в исследовании, посвященном перспективам развития предпринимательского климата в России и проведенном под руководством директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова.

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Так, например, суммарно позитивно оценили произошедшие в 2016 году изменения 20,5% экспертов. Потенциальные изменения к 2018 году в предпринимательском климате склонны оценить как позитивные 28,4% экспертов, 36,4% из них усомнились в возможности существенных изменений, а 25% ожидают ухудшения.

Наибольшее влияние на улучшение условий предпринимательской деятельности в России, по мнению 72,8% опрошенных экспертов, может оказать совершенствование административной среды, в том числе снижение роли барьеров, связанных с коррупцией, бюрократией, законодательной базой, налоговой системой и так далее. 67,4% респондентов указали на доступность финансирования.

48,9% экспертов также увидели значение в возможности сбыта продукции, 41,3% — в инвестиционном потенциале. Меньшее число экспертов отметили такие немаловажные аспекты устройства бизнес-сферы в стране, как «технологический потенциал (доступность современного оборудования и результатов современных научно-прикладных исследований)» (39,1%), «доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций)» (38%) и «доступность кадровых ресурсов» (32,6%).

Как подчеркивается в исследовании, среди потенциально эффективных для улучшения бизнес-климата указывались те факторы, которые в то же время получили наибольшее количество негативных оценок состояния на момент проведения опроса.

Для оценки состояния предпринимательского климата в рамках исследования был проведен опрос группы экспертов из 92 человек, которые ведут свою профессиональную деятельность в сфере бизнеса, науки и академической работы, государственной службы.