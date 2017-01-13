Додома, 13 января, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что «дни сочтены» для тех газет, которые подстрекают несогласных с политикой правительства к незаконным действиям, сообщает 13 января Reuters.

Issa Michuzi Джон Магуфули

Магуфули по прозвищу «бульдозер» за решимость, с которой он проталкивает свои решения, получает хвалебные отзывы со стороны западных инвесторов, которые подчеркивают его успехи в борьбе с коррупцией, отмечают сокращение ненужных государственных расходов. Однако, противники президента считают, что он занимается удушением свободы слова и оказывает давление на инакомыслящих.

В прошлом году правительство объявило протест оппозиции незаконным. Некоторые частные газеты выступили с критикой президента, его экономической политики.

«Мы не допустим, чтобы Танзанию обвиняли в нарушении свободы слова и давлении на оппозицию, из-за провокационных подстрекательств одной газеты» , — заявил Магуфули на митинге в городе Шиньянга.

Президент обвинил две газеты, которые, по его мнению, разжигают в обществе ненависть: «Всякий раз, когда вы их читаете, они полны ненависти… их дни сочтены», — заявил Магуфули.

Напомним, в ноябре 2016 года президент подписал закон, который, по мнению журналистов, ограничивает свободу прессы. Данный закон дает полномочия должностным лицам закрывать те СМИ, которые нарушают определенные правила.