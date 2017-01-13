Пермь, 13 января, 2017, 18:23 — ИА Регнум. На территории Пермского края с 9по 12 января отмечен значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число заболеваний увеличилось в 4, 5 раза, по краевому центру — в 2, 4 раза. Эпидемический порогза болеваемости превышен более чем на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном Управлении Роспотребнадзора и добавили, что мероприятия попредупреждению распространения гриппа и ОРВИ вводятся в зависимости от эпидемической ситуации на конкретной территории.

en.wikipedia.org Карантин

В связи с предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю городские общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии), учреждения среднего специального профессионального образования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации города Перми, будут закрыты на карантин с 14 по 21 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Перми.

Эпидемиологи напоминают о недопустимости самолечения и необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при симптомах гриппа и ОРВИ.