Москва, 13 января, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Среди факторов, обусловивших формирование неблагоприятного бизнес-климата в России за последние годы, среди ученых, чиновников и предпринимателей наиболее часто указываются внутренние факторы, и в первую очередь — неэффективное государственное вмешательство. Об этом говорится в исследовании, посвященном перспективам развития предпринимательского климата в России, проведенном под руководством директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова.

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По мнению большинства опрошенных экспертов, на начало 2016 года предпринимательский климат сложился неблагоприятный. 73% экспертов отмечают разную степень его неблагоприятности, однако ни один из экспертов не выбрал вариант «Очень благоприятный климат».

Комментируя оценку благоприятности бизнес-климата в России, 15% респондентов указали прежде всего на негативные направления экономической политики и последствия несовершенного государственного регулирования, 12% — на недостаток государственного внимания развитию внутреннего рынка и координации отраслей в экономике, а на падение спроса и инфляционные факторы — 11%.

Реже участники опроса ссылались на неблагоприятную внешнеполитическую ситуацию: так, главным источником проблем 5% экспертов указали нестабильность, обусловленную санкциями, а 6% — рост курса иностранных валют и падение рубля.

При этом наибольшее количество негативных оценок получили факторы, связанные, например, с состояниям административной среды и доступностью финансирования. Так, проблемы в финансировании подкреплены преимущественно негативной оценкой «инвестиционного потенциала» — 58,6% экспертов дали негативную оценку: — 1 или — 2, против 20,7% оценивших позитивно: 1 или 2. Чаще негативно были оценены такие компоненты как «технологический потенциал», «возможности сбыта продукции» и «объективность СМИ и доступность информации».

С другой стороны, инфраструктурные элементы бизнеса по состоянию на момент опроса в обобщенном виде рассматривались чаще позитивно, чем негативно. Среди этих факторов были рассмотрены доступность кадровых ресурсов, доступность инфраструктурных институтов (офисы, склады, коммуникации и т.д.), организация системы поставок (доступность поставщиков).

В положительном ключе о перспективном государственном регулировании высказались лишь 7% экспертов.

Для дифференцированной оценки состояния предпринимательского климата в рамках исследования был проведен опрос группы экспертов из 92 человек, ведущих свою профессиональную деятельность по различным направлениям: наука и академическая работа, государственная служба, ведение собственного бизнеса и так далее. Целью исследования является оценка современного состояния предпринимательского климата в России и определение будущих тенденций его развития.