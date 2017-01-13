Бишкек, 13 января, 2017, 18:08 — ИА Регнум. На служебно-розыскных собак государство тратит больше бюджетных денег, чем на горячее питание школьников. Об этом заявил министр культуры, информации и туризма Киргизии Туголбай Казаков сегодня, 13 января, выступая на заседании парламентской фракции «Кыргызстан», пишет «Вечерний Бишкек».

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!» Реж. Семён Туманов. 1964. СССР Питание служебной собаки

По словам высокопоставленного чиновника, на корм для одной милицейской овчарки ежедневно выделяется 100 сомов (85,6 рубля по текущему курсу), в то время как на школьное питание предусмотрено в десять раз меньше финансов. «Если приравнять эти суммы, то школьники не останутся голодными», — подчеркнул он.

В свою очередь ИА «АКИpress» отметило, что ранее министр образования и культуры Киргизии Гульмира Кудайбердиева также сообщала о том, что на горячее питание для учащихся в региональных общеобразовательных учреждениях из госказны ежедневно тратится лишь 7 сомов (6 рублей).

«При помощи софинансирования родителей школьников сумма достигает 10 сомов (8,5 рубля) в день. В Бишкеке сумма составляет 14 сомов (12 рублей) при помощи софинансирования из местного бюджета», — констатировала глава Минобрнауки.

ИА REGNUM напоминает, что Всемирная продовольственная программа ООН при финансовой поддержке правительства России реализовала в Киргизии ряд проектов по оптимизации школьного питания. Благодаря этому теперь в республике функционируют 2207 пришкольных столовых, из которых 964 являются типовыми, 508 — буфетами и 735 — приспособленными помещениями, а рацион стал включать в себя не только булочки и чай, но и горячее питание.