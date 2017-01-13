На служебных собак в Киргизии тратят больше, чем на питание для школьников
Бишкек, 13 января, 2017, 18:08 — ИА Регнум. На служебно-розыскных собак государство тратит больше бюджетных денег, чем на горячее питание школьников. Об этом заявил министр культуры, информации и туризма Киргизии Туголбай Казаков сегодня, 13 января, выступая на заседании парламентской фракции «Кыргызстан», пишет «Вечерний Бишкек».
По словам высокопоставленного чиновника, на корм для одной милицейской овчарки ежедневно выделяется 100 сомов (85,6 рубля по текущему курсу), в то время как на школьное питание предусмотрено в десять раз меньше финансов. «Если приравнять эти суммы, то школьники не останутся голодными», — подчеркнул он.
В свою очередь ИА «АКИpress» отметило, что ранее министр образования и культуры Киргизии Гульмира Кудайбердиева также сообщала о том, что на горячее питание для учащихся в региональных общеобразовательных учреждениях из госказны ежедневно тратится лишь 7 сомов (6 рублей).
«При помощи софинансирования родителей школьников сумма достигает 10 сомов (8,5 рубля) в день. В Бишкеке сумма составляет 14 сомов (12 рублей) при помощи софинансирования из местного бюджета», — констатировала глава Минобрнауки.
ИА REGNUM напоминает, что Всемирная продовольственная программа ООН при финансовой поддержке правительства России реализовала в Киргизии ряд проектов по оптимизации школьного питания. Благодаря этому теперь в республике функционируют 2207 пришкольных столовых, из которых 964 являются типовыми, 508 — буфетами и 735 — приспособленными помещениями, а рацион стал включать в себя не только булочки и чай, но и горячее питание.