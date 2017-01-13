Душанбе, 13 января, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В 2017 году тарифы на воду и вывоз мусора в Таджикистане повысятся на 10%. Об этом сообщил генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурод Исломзода, пишет сегодня, 13 января, «Азия-Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как отметили в ЖКХ, повышение стоимости связано с понижением курса национальной валюты по отношению к доллару США и с подорожанием электроэнергии. Кроме того, предприятие испытывает финансовые сложности из-за недостаточного финансирования со стороны Министерства финансов за оказание услуг льготникам. Финансовое ведомство выделило лишь 2,4 млн сомони (18,1 млн рублей) при запрашиваемой сумме в 6,9 млн сомони (52,1 млн рублей).

«Льготникам, то есть ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, воинам-интернационалистам и работникам правоохранительных органов услуги оказываются бесплатно. Эти средства должны быть оплачены Министерством финансов. Однако Минфин оплачивает лишь часть суммы. Кроме того, во многих районах бюджетные социальные организации выплачивают всего 37% от общей суммы оказанных услуг», — пояснил Исломзода.

Напомним, что в 2016 году тарифы на воду в Таджикистане повышались на 10% уже дважды: с 1 марта — для населения, хозяйствующих и коммерческих предприятий, а с 1 июля — для бюджетных организаций.

Тогда руководство ЖКХ напомнило о необходимости обслуживания кредитов международных финансовых институтов, в размере более $33 млн (1,96 млн рублей по текущему курсу), выделенных на восстановление системы.

«Например, с 2012 года, когда был привлечен первый кредит Европейского банка реконструкции и развития, курс сомони к доллару снизился на более чем 70%», — рассказал в июле первый замглавы ГУП «ЖКХ» Равшан Туйчизода.