Москва, 13 января, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении акцизов на картофельные чипсы и газированные воды с содержанием подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Pixabay.com Чипсы

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы прежнего созыва Олега Михеева, введение акциза на вредную пищу в ряде зарубежных стран положительным образом сказалось на здоровье населения и принесло доход в бюджет. Депутат предлагал обложить «налогом» картофельные чипсы, в которых на 100 г продукта приходится соответственно более 12,5 г сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, или более 1,5 г соли, или более 20 грамм жиров, а также газированные воды, содержащие на 100 мл продукта соответственно более 10 грамм сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ или более 1,5 грамм соли (за исключением минеральных солей). Ставка акциза на чипсы, согласно законопроекту, должна была составить 12 рублей на 100 г продукта, ставка акциза на газировку — 15 рублей за литр

Профильный комитет Госдумы — по бюджету и налогам — не поддержал законопроект. «Представляется, что вопросы охраны здоровья граждан и безопасности пищевых продуктов не должны быть предметом рассмотрения законодательства о налогах и сборах. Несмотря на то, что чипсы могут быть произведены не только из картофеля, но и из других продуктов (например, кукурузы, крахмала, рыбы), автором законопроекта не приводится обоснований включения в перечень подакцизных товаров только картофельных чипсов», — отмечается в заключении комитета. Комитет ссылается на мнение Счетной палаты, согласно которому администрирование таких подакцизных товаров не представляется возможным.