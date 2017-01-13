Радио REGNUM: второй выпуск за 13 января
Москва, 13 января, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Кремль сообщил, что Россия не планирует возвращаться в формат «большой восьмерки»;
- В Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке;
- Чиновники под ударом: в Госдуме подготовят свой «допинговый» доклад;
- Село Якутии без зимника: в школе +6°, в детском саду +9°;
- Сирийская оппозиция назвала условия для участия в переговорах в Астане;
- Часть материалов по катастрофе малайзийского Boeing 777, изъятых у журналистов, может быть удалена.