Вильнюс, 13 января, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 13 января, вспоминают кровавые события 1991 года, которые в Литве официально названы агрессией СССР, а любая попытка разобраться в тех неоднозначных событиях преследуется уголовной ответственностью. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, большинство речей, сказанных сегодня на различных мероприятиях, касалось современной России.

Кукрыниксы. Советская угроза. 1977

«У меня часто, а особенно в годовщину событий 13 января или в День независимости, возникает вопрос: что было бы, если бы не Первая мировая война, если бы Литва не получила уникальный шанс вырваться из тисков России и стать независимой. Наверно, у нас и сегодня был бы такой же правовой статус, что сейчас у Крыма или Чечни, и весь мир признавал бы нас составляющей частью России. Что было бы, если в России, пусть даже ненадолго, не настал бы демократический период в 1991 году? Так что, я считаю, что, так трудно завоевав свободу, мы должны прилагать все усилия, чтобы сохранить ее для будущих поколений», — говорил Робертас Вайткус, сын погибшего у Вильнюсской телебашни Витаутаса Вайткуса.

Ему кажется непонятным взгляд на то, как Литва сегодня понимает «оборону края, пропаганду, информационные и кибернетические войны». «Только в последнее время мы начинаем прозревать и осознавать, что мы выделяем на оборону неполные 2% от ВВП потому, что свобода Литвы нужна нам, а не другим странам, таким как Америка или Германия. Еще совсем недавно мы выделяли средства на оборону потому, что этого требовал НАТО. И только в последнее время мы стали понимать, что свобода — это наше величайшее богатство. Израиль, который вынес жестокий урок из Второй мировой войны, выделяет на оборону около 7%. А учимся ли мы на истории? Неужели в Литве погибло мало людей от советской агрессии, неужели мало судеб было сломано в просторах Сибири?» — сказал он. Впрочем, Робертас Вайткус не вспоминал, что в Литве погибло 98% евреев во времена Холокоста, а современные власти до сих пор не признают, что решающую роль в этом вопросе сыграли именно этнические литовцы, истреблявшие евреев после отступления Красной Армии, но ещё до прихода нацистов.

Всё это не мешало сегодняшним спикерам перекидывать мостик тех событий на современную Россию. Хотя именно россияне в начале 1990-х массово выходили на митинги в поддержку стран Прибалтики, выдвигая лозунги «За вашу и нашу свободу».

«Гордиться своей страной заставляет и то, что на фоне российской военной агрессии на Украине мы не сидим на месте, раздумывая, кто для нас друзья и кто враги. Мы бесстрашно заявляем, что, безусловно, поддерживаем стремление Украины стать независимой, мы не боимся сказать, что предоставили Украине определенные элементы вооружения, а не только одеяла и ботинки, что сделало большинство стран Западной Европы», — подчеркнул Вайткус.

Эту тему продолжила заместитель спикера Сейма Литвы Ирена Дегутене. Вообще, Украина сегодня в Литве звучала гораздо чаще, нежели слово «Россия». Однако контекст всё время возвращал к «единственному врагу». «Поэтому, пользуясь случаем, я хочу отдельно обратиться к присутствующим здесь представителям украинского народа. Братья и сестры, Литва не забыла, что в 1991 году украинцы — кто мысленно, кто сердцем, а кто и физически — боролись вместе с нами здесь, в этом парламенте. Сегодня вы боретесь за свою свободу. Литва не может оружием остановить орду, которая оккупировала восточную часть вашей страны и грозится идти дальше. Но Литва делает и будет делать все, чтобы вы не были одни в этой борьбе, и чтобы тема оккупации Украины не исчезла из мировой политической повестки», — говорила Дягутене.

Она заверила, что 13 января 1991 года в Литве продолжается «на Украине, в Грузии, продолжается во всех странах, защищающих свободу. Продолжается в наших сердцах и мыслях». «И каждый из нас по совести определяет, что для него значат жертвы погибших, что для него значит борьба, что для него значит свобода, что для него значит Литва», — заключила заместитель спикера Сейма.

Но без сомнений, самым ярким и ожидаемым выступлением стало слово лидера движения за независимость Литвы Саюдиса Витаутаса Ландсбергиса, который сегодня, вместе с экс-президентом Литвы Валдасом Адамкусом получил «Премию Свободы Литвы» — высшую награду литовского государства. Ландсбергис предостерёг: на Литву, возможно, будет совершена не просто агрессия, но даже с применением ядерного оружия. Процитируем эту часть его выступления полностью:

«Мир XXI века готовят, приучают к одобрению чуть ли не новых международных отношений Средневековья, когда конвенции и почетные обязательство идут в мусорную корзину, а ядерное оружие выставляется как реальная мера политики безумцев, элита народов приучается к мысли, что это позволительно. Небольшая ядерная война, что здесь такого? Формально меняющиеся главы России уже в течение 10−15 лет публично заявляют о том, что будут защищать свои интересы всеми возможными способами, не отказываясь даже от первого удара. Здесь прямо рядом с Вильнюсом готовится психологическая и технологическая ядерная погибель, а мы стоим, как бараны, разинув рот, и смотрим на возможную бойню литовцев, поляков, белорусов — коренных жителей. Островецкий гроб. Но жизнь в Литве — это вопрос, к которому братья крестьяне не останутся равнодушными. Сейм, будь смелым!

Тогда Литва устояла перед агрессией, такой была наша единая победа — победа свободы человечности над нечеловечностью, над неволей, победа над насильственной диктатурой большевиков. Мы защитили на огромном фронте по крайней мере свой литовский край, чтобы мир стал лучше. Но мир не захотел стать лучше, он не позаботился об ослаблении рухнувшей страны красного фашизма. Мы хотим сильную Россию, повторяли один за другим западные политики, даже не задумавшись о том, о каком будущем России они говорят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев. «Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих» — за эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии», он стал первым осужденным по этой статье.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждает и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик, который в настоящий момент проживает в Белоруссии. Согласно распространённой в Литве версии, войска Советской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республике; Усхопчик как командир вильнюсского гарнизона несёт ответственность за гибель людей, вышедших на митинг в защиту литовской независимости и расстрелянных советскими военными. Официальный Вильнюс не смог предоставить властям Белоруссии удовлетворительных оснований необходимости выдачи Усхопчика. В настоящее время генерал проживает в Минске.

Тем временем сам осужденный за свои высказывания Альгирдас Палецкис собрал десятки свидетельств живых очевидцев, которые утверждают, что видели выстрелы с крыш домов, тогда как советские солдаты находились внизу у телебашни. Также есть свидетельства, что на место столкновения из моргов литовскими властями подбрасывались трупы, которые потом выдавались за жертв агрессии. Кроме того, существует официальная медэкспертиза погибших в ту ночь. В ней излагается, что, например, один из погибших умер от смертельного ранения от дореволюционной винтовки Мосина.

Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.