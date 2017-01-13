Хельсинки, 13 января, 2017, 17:51 — ИА Регнум. В Финляндии на положении нелегальных мигрантов могут остаться 10 тысяч получивших отказ просителей убежища. Такую оценку опубликовало Министерство внутренних дел страны, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 13 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам начальника канцелярии ведомства Пяйви Нерг, финские власти делают всё возможное для того, чтобы подлежащие депортации люди добровольно покинули страну. В частности, им будет оказана материальная и другая помощь в рамках программы Международной организации по миграции IOM.

В Финляндии нелегальным мигрантам будет предоставлен прожиточный минимум и необходимый уход. В то же время нелегалы не могут рассчитывать на денежную помощь со стороны государства

Напомним, в 2015 — 2016 годах в Финляндию прибыло более 38 тысяч просителей убежища. Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 50% прошений о предоставлении убежища получают отказ финских властей.

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