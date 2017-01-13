Москва, 13 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду повторно обратится в правительство РФ в связи с долгами по зарплате гуковским шахтерам Ростовской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) по итогам совещания.

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Парламентарий напомнил, что 22 декабря 2016 года комитет направил обращение по этому вопросу в Минтруд, содержащее определенный механизм решения проблемы, но на данный момент ответа не поступило.

По итогам совещания, в котором приняли участие депутаты, парламентарии, представляющие Ростовскую область, а также представители Минтруда и Минфина. «В итоге совещания принято решение повторно обратиться в Правительство с тем, чтобы в кратчайшие сроки — до 18 января 2017 года получить полную информацию о возможности реализовать предложенный формат решения проблемы», — сообщил Нилов.

Парламентарии ждут позиции правительства по вопросу о том, как можно в рамках действующего законодательства или какие изменения законов нужны для реализации предложения об использовании на эти цели средств Резервного фонда с последующей компенсацией регионального резервного фонда, уточнил депутат.

При этом участники совещания отмечают, что у Госдумы есть и такие инструменты как парламентский запрос (как в правительство, так и в правоохранительные органы), принятие заявления или обращения Госдумы, возможность вызвать ответственных должностных лиц на пленарное заседание.

С предложением обратиться в правительство РФ выступили депутаты от КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии напомнил, что ранее комитету Госдумы по труду было поручено этот вопрос изучить и обратиться в Минтруд. Обращение от имени всей Госдумы в правительство возможно после дополнительной проработки, считает спикер Госдумы. «Если вопрос будет дополнительно проработан, попросим главу комитета проинформировать и, с учетом сложившейся ситуации, принять данное решение, возможно, можно будет подготовить такое обращение, если действительно нам это поможет решить вопрос», — сказал Володин.