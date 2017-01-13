Ярославль, 13 января, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ одобрило проект создание центра по лыжным гонкам и биатлону в Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, проект будет реализован на базе центра лыжного спорта «Дёмино» в Рыбинском районе.

Demino.com ЦЛС «Демино»

Планируется, что на финансирование строительства центра будет направлено около 240 миллионов рублей. Из них 100 миллионов — средства федерального бюджета, около 113 миллионов — из областного бюджета и порядка 23 миллионов — из муниципального.

50 млн из федерального центра поступят в Ярославскую область уже в 2017 году — в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Средства будут направлены на реализацию первого этапа проекта, в рамках которого запланировано строительство биатлонного комплекса с реконструкцией существующего пресс-центра (создание олимпийского и паралимпийского тира, комнаты для хранения оружия и патронов). Второй этап работы запланирован на 2018 год и подразумевает установку систем наружного освещения, искусственного оснежения, реконструкцию лыжероллерной трассы и продление лыжной трассы биатлонного комплекса.

«Мы провели большую работу по включению объекта в список мероприятий для распределения субсидий в рамках федеральной целевой программы, и Министерство спорта РФ поддержало проект. Создание регионального центра позволит вывести спортивно-массовую инфраструктуру Ярославской области на принципиально новый уровень развития, обеспечит условия для массовых и профессиональных занятий спортом, проведения соревнований международного и всероссийского уровня. Мы надеемся, что этот объект станет федеральной площадкой для подготовки спортивного резерва, уникальной тренировочной базой для сборных команд регионов и России», — прокомментировал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

В настоящее время инфраструктура ЦЛС «Дёмино» включает в свой состав лыжероллерную трассу протяженностью в 3,75 км, сертифицированные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) лыжные трассы на 5 и 10 км, а также лыжный стадион с трибунами на 7000 зрителей. Ежегодно здесь проводится порядка 70 — 80 значимых спортивных стартов, в том числе Дёминский лыжный марафон серии Worldloppet, который входит в число 16 лучших марафонов в мире.