В Ярославской области отреставрируют собор, связанный с Александром Невским
Ярославль, 13 января, 2017, 17:25 — ИА Регнум. 6 миллионов рублей направит федеральный бюджет на реставрацию Спасо-Преображенского cобора в Переславле-Залесском Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, ремонтно-реставрационные работы будут вестись в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
«По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы начали масштабную работу по восстановлению объектов культурного наследия. Средства на ее проведение поступают как из областного бюджета, так и из федерального. Спасо-Преображенский собор Переславля является самым древний целиком сохранившимся храмом Северо-Восточной Руси, и для нас очень важно сберечь его для потомков», — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
Спасо-Преображенский собор (1152 — 1157 гг.) — уникальный памятник древнерусского зодчества. По легендарным данным будущий великий князь был там крещен, а по летописным свидетельствам прошел обряд пострига, символизирующий переход от детства к отрочеству. Также в этом соборе состоялось рукоположение в игумены преподобного Сергия Радонежского. Собор служил усыпальницей переславских князей. Здесь были похоронены сын и внук Александра Невского — князья Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.