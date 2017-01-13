Ярославль, 13 января, 2017, 17:25 — ИА Регнум. 6 миллионов рублей направит федеральный бюджет на реставрацию Спасо-Преображенского cобора в Переславле-Залесском Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, ремонтно-реставрационные работы будут вестись в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Спасо-Преображенский собор

«По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы начали масштабную работу по восстановлению объектов культурного наследия. Средства на ее проведение поступают как из областного бюджета, так и из федерального. Спасо-Преображенский собор Переславля является самым древний целиком сохранившимся храмом Северо-Восточной Руси, и для нас очень важно сберечь его для потомков», — отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Спасо-Преображенский собор (1152 — 1157 гг.) — уникальный памятник древнерусского зодчества. По легендарным данным будущий великий князь был там крещен, а по летописным свидетельствам прошел обряд пострига, символизирующий переход от детства к отрочеству. Также в этом соборе состоялось рукоположение в игумены преподобного Сергия Радонежского. Собор служил усыпальницей переславских князей. Здесь были похоронены сын и внук Александра Невского — князья Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.