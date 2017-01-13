Майкоп, 13 января, 2017, 17:23 — ИА Регнум. «Когда к началу осени прошлого года стало очевидно, что для готовящегося отметить свое 70-летие Аслана Тхакушинова администрация президента России (АП) не сделает исключения, и ему придется уйти в отставку по истечении второго срока полномочий, встал вопрос, кто сменит его на посту главы Республики Адыгея. По сложившейся традиции быть таковым мог только адыгэ», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM смену руководства в Республике Адыгея член «Клуба экспертов» Нижнего Поволжья, руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Kremlin.ru Аслан Тхакушинов

Близкие к АП источники сообщили о трех обсуждаемых кандидатурах: Мурат Кумпилов (на тот момент еще глава республиканского правительства), Джамбулат Хаутов (заместитель министра сельского хозяйства России) и Адам Джарима (глава Северского района Краснодарского края), с просьбой назначить которого к президенту России обратилось более двух тысяч жителей Адыгеи.

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«Кумпилов считался наиболее вероятным из всех, поскольку являлся протеже и родственником Тхакушинова. Однако факт последнего и смущал наблюдателей — согласится ли Путин на передачу власти в республике фактически по наследству, поскольку не раз публично высказывался против родства и кумовства во власти. Пример Татарстана в этом разрезе был не совсем корректным, поскольку Минниханов все же не близкий родственник Шаймиева», — отмечает эксперт.

Кандидатуры Хаутова и Джарима, по имеющейся информации, в АП лоббировали группы, близкие к главе Минсельхоза Александру Ткачеву и новому главе Кубани Вениамину Кондратьеву, так как Краснодар не просто хочет сохранить уровень прежнего влияния на Майкоп, но и усилить его, добавляет политолог.

«Однако нельзя однозначно утверждать, что Ткахушинов всех их обыграл. Зная о приближенности Кондратьева к Путину, можно говорить о высокой вероятности компромиссности фигуры Кумпилова», — считает Виталий Арьков.

К тому же, отмечает собеседник агентства, «буквально до последнего у клана Ткакушиновых-Кумпиловых не было уверенности в успешности реализации своего замысла». Ключевым основанием для этого был Госсовет-Хасэ (парламент) республики, далеко не весь прежний состав которого хотел вновь видеть на посту главы региона и самого Тхакушинова, и его ставленника. А некоторые из депутатов и вовсе были активными участниками организации обращения жителей республики в адрес Путина с просьбой «прислать» им Джарима.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года адыгейцы вместе с депутатами Госдумы выбрали и депутатов Госсовета-Хасэ, в спикеры которого Тхакушинову удалось провести Кумпилова. Таким образом, проблема лояльности Заксобрания республики была решена, комментирует эксперт.

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Политолог напоминает, что в марте 2016 года Госсовет-Хасэ отменил принятый им же в 2012 году (после назначения Тхакушинова на второй срок) закон, по которому глава Адыгеи должен был избираться на основе прямых всенародных выборов. Теперь, по новому закону, президент России выберет из предложенного ему списка кандидатов троих и внесет их на рассмотрение парламента республики.

«Изменения избирательного закона в последний год второго срока Тхакушинова совершенно неслучайны, поскольку у него имеется крайне неудачный опыт участия в прямых выборах главы Адыгеи: в 2002 году он занял лишь пятое место с 2,6%, — считает Виталий Арьков. — Главой республики он смог стать лишь при системе голосования депутатов Госсовета-Хасэ: в 2006 году его кандидатуру им представил президент России Владимир Путин, а в 2011 году — занимавший временно этот пост Дмитрий Медведев».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент РФ Владимир Путин одобрил намерение главы Адыгеи Аслана Тхакушинова уйти в отставку. Также глава российского государства поддержал предложение Тхакушинова, чтобы освободившийся пост занял председатель парламента Адыгеи Мурат Кумпилов.