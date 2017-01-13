Ярославль, 13 января, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует отдать в аренду муниципальные бани. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы в муниципалитете Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Веник

«Мэрия Ярославля работает по привлечению в город инвесторов. Сейчас мы ищем инвестора, который возьмет в аренду муниципальные бани, их у нас 13. Там сейчас все в ужасающем состоянии — все разгромлено, разбито, на потолке плесень. Мы будем сдавать в аренду весь комплекс в целом, при этом преследуется цель, чтобы имущество развивалось, работало на благо города», — рассказал на заседании советник мэра Ярославля Сергей Тарасов.

По словам Тарасова, у муниципального предприятия «Волна», в ведении которого сейчас находятся бани, есть долг в 50 млн рублей, предприятие работает неэффективно. Для привлечения инвестора мэрия просит депутатов внести изменения в решение муниципалитета о порядке управления муниципальной собственностью. В частности, мэрия предлагает увеличить максимальный срок аренды муниципальной собственности с 5 до 10 лет, предоставить возможность сдачи половины площадей в субаренду и зачитывать ремонт муниципального имущества в качестве арендной платы.

Это, по мысли городских властей, будет способствовать большей инвестиционной привлекательности городских бань. Кроме того, таким образом в мэрии надеются улучшить ситуацию со сдачей в аренду другой городской недвижимости, которая в условиях кризиса и растущей конкуренции со стороны частных собственников сдается в аренду с трудом.

У ряда депутатов к предложениям мэрии возникли вопросы. Прежде всего, к пункту о зачете ремонта в виде арендной платы. По мнению депутатов, это может привести к разного рода злоупотреблениям.

«Скажем, сейчас есть предприниматель, который арендует муниципальную недвижимость и платит деньги в бюджет, а после этого решения он поставит золотые унитазы, и мэрия зачтет им это в виде арендной платы. Важен порядок, который будет определять, что зачитывать, а что не зачитывать и как это делать», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Представители мэрии сообщили, что такой порядок разрабатывается и пообщеали представить его депутатам муниципалитета.

Проблема убыточности городских бань и больших затрат бюджета на помывку льготников городские власти обсуждали не раз. При и.о. мэра Алексее Малютине возник план продажи части убыточных бань, но он вызвал резкую критику депутатов муниципалитета и не был осуществлен. Новый руководитель города Владимир Слепцов решил пойти по другому пути — сдачи бань в аренду.