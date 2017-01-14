Рига, 14 января, 2017, 11:53 — ИА Регнум. С прибалтийского направления могут уйти не только все грузы из России, но и белорусские грузы. С чем тогда останется Прибалтика — большой вопрос. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Pixabay.com Конец транзита?

«Думаю, что Россия действительно выполнит свои угрозы и предупреждения, и с прибалтийских портов весь объем снимет. Более того, российская позиция направлена и на то, чтобы белорусский транзит товаров переманить на российские порты. Мы видим, что правительство дает и скидки довольно большие на транспортировку нефтепродуктов из Белоруссии в российские балтийские порты, в Усть-Лугу они приходят. Поэтому здесь вопрос состоит не только в том, что уйдут все российские грузы, но и Россия попытается переманить еще и белорусские грузы», — подчеркнул преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

От экспорта нефти через Прибалтику Россия уже отказалась, построив Балтийскую трубопроводную систему 1 и 2, которая связывает месторождения нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов с морским портом Приморск. По мнению эксперта, скоро и экспорт российских нефтепродуктов уйдет с прибалтийских транзитных маршрутов. Это для Москвы является стратегической целью.

Читайте также: «У Прибалтики нет шансов на то, чтобы сохранить экспорт российской нефти»

Политика российского руководства многие годы была направлена на то, чтобы отказаться от экспорта через страны, которые являются транзитерами-монополистами. Причем это происходит не только в нефтяной отрасли, но и в газовой. После распада Советского Союза был построен газопровод Ямал-Европа через Белоруссию. Следом за ним начали реализовываться проекты «Северного потока» и «Южного потока». Сейчас реализуется «Северный поток-2». И все это происходит в рамках политики отказа от монополии стран-транзитеров.

«Поэтому Прибалтика в этом плане сама себя губит. Мы видим постоянно, что Россию обвиняют во всех грехах, с утра до вечера поливают грязью, естественно, что когда появляется возможность не взаимодействовать с прибалтийскими государствами в плане транзита, то Россия так и поступает. Почему мы должны выслушивать обвинения ежедневные непонятно в чем, еще и давать зарабатывать тем странам, которые нас не так уж и любят? Поэтому здесь, я думаю, минимизирован будет транзит через Прибалтику вообще любых грузов плюс попытка еще и оттащить транзит через них других государств, в частности Белоруссии», — предположил Юшков.

Белорусский вопрос

Так, сегодня Россия заявила о своем желании вывести весь нефтетранзит из Прибалтики. Другой вопрос заключается в том, каковы объемы экспорта белорусской нефти и нефтепродуктов. Как отметил аналитик, по данным за январь-октябрь 2016 года Белоруссия отправила только в Нидерланды около 3−3,5 млн тонн нефти. Эти объемы прошли, скорее всего, через порты Прибалтики.

Эксперт напомнил, что кроме Нидерландов, есть и другие страны, куда Белоруссия отправляет нефтепродукты.

О чем думает Прибалтика?

«Конечно, какие-то грузы в Прибалтике останутся. Но это будет не крупный поток нефти и нефтепродуктов», — обратил внимание ведущий аналитик ФНЭБ.

Кроме того, Прибалтика из-за своей такой антироссийской политики лишается возможности заработка. Причем долгосрочного.

Юшков заявил: «Но благодаря своей антироссийской позиции политической они лишаются этого. Позиция России проста: кто с нами не дружит, того мы кормить не будем. Здесь непонятно, почему мы должны через Прибалтику что-то поставлять, когда мы можем развивать собственные порты, платить налоги. И перевалка как наиболее выгодная часть по транспортировке пусть лучше будет в российских портах. А прибалтам останется там что-то свое, будут экспортировать какие-то свои товары».

Прибалтика все же нужна Белоруссии

Белоруссия не станет перебрасывать весь свой экспорт в одном транспортном направлении. Минск, возможно, пустит часть экспорта своего нефтепродукта через Россию. Но здесь Белоруссии нужна гарантия, что Москва даст льготные тарифы как минимум на пять лет. Только тогда Минск захочет переключить часть транзита своего экспорта на РФ. Поэтому вопрос заключается в следующем: сможет ли Россия демпинговать постоянно по поводу транзита или откажется от этой идеи.

«Я думаю, что белорусы не будут зацикливаться исключительно на одном маршруте. Если им будет экономически выгодно гнать через Россию, то они отправят через РФ только часть нефтепродуктов. Часть оставят за Прибалтикой, потому что Белоруссии тоже важно сохранять хорошие отношения и с теми, и с теми. Против них такой жесткой позиции у прибалтов нет. Они грязью не поливают ежедневно, хотя там есть конфликт по поводу АЭС, но все же Белоруссия пытается выстраивать хорошие отношения со всеми, поэтому в одну корзину весь экспорт нефтепродуктов они складывать не будут», — заключил аналитик.

Читайте также: Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит

Стратегическая цель

Напомним, что в конце 90-х и в начале 2000-х транзит вместе с сопряжёнными сферами находился на пике своего успеха: отрасль генерировала до 20% ВВП Прибалтийских республик. Однако после прихода к власти Владимира Путина Россия постепенно стала наращивать мощность собственных морских гаваней на Балтике. С 2000 года возведение отечественной инфраструктуры и отказ от логистики конфликтных постсоветских республик стал официальным стратегическим курсом России.

Как ранее писало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что компания планирует к 2018 году полностью прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики. Вместо этого планируется использовать российские порты, где наблюдается профицит мощностей. По словам Токарева, если еще в 2015 оду через прибалтийские порты переваливалось до 9 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016 году — 5 млн тонн нефтепродуктов, а к 2018 году этот показатель сократится до нуля.