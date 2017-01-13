Ярославль, 13 января, 2017, 16:24 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники ГИБДД будут регулировать дорожное движение, переключая светофоры в режиме удаленного доступа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, такое решение было принято ввиду необходимости оперативного реагирования на загруженность улично-дорожной сети и во избежание транспортных коллапсов.

City-yaroslavl.ru Мониторы видеонаблюдения в Ярославле

Идея ввести «ручное» управление светофорами возникла по итогам прошедших новогодних каникул, уточняют в мэрии. Во время проведения массовых мероприятий не единожды возникали ситуации, когда режим светофоров не соответствовал транспортной нагрузке на центральных улицах и площадях города. В результате неудобства испытывали и автомобилисты, и пешеходы.

В решении проблемы ставку сделали на видеонаблюдение. В центре автоматизированного управления дорожным движением департамента городского хозяйства работает система слежения за городскими магистралями. При возникновении заторов диспетчер может регулировать работу светофоров.

«Ранее в случае необходимости сотрудникам ГИБДД приходилось связываться с диспетчером центра, чтобы скорректировать режим работы светофоров. Теперь инспекторы самостоятельно смогут регулировать периодичность движения в условиях удаленного доступа. Это позволит принимать оперативные меры реагирования при возникновении временных заторов дорожного движения, вызванных ДТП, а также при проведении массовых мероприятий», — отмечается в официальном сообщении мэрии Ярославля.

В настоящее время проект работает в тестовом режиме. 13 января система проходит испытание на площади Богоявления и на Московском проспекте. В мэрии уверяют, что в ближайшие дни сотрудники ГИБДД смогут корректировать дорожное движение во всем городе.