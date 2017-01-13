Москва, 13 января, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Авторынок в 2017 году не будет расти, и «на плаву» останутся только стабильные компании. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 января директор департамента розничных продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов, прогнозируя тенденции развития автомобильной отрасли в 2017 году.

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«Финансовые резервы некоторых автодилеров исчерпаны, поэтому, в связи с тем, что рынок в 2017 году не будет расти, на плаву останутся только финансово стабильные компании. Мы надеемся, что рынок достиг дна и по итогам 2017 года прогнозируем сохранение продаж на уровне 2016 года: в первом полугодии 2017 года падение рынка будет замедляться, начиная со второго полугодия, возможен небольшой рост», — прогнозирует он. При этом эксперт полагает, что, несмотря на финансовые трудности, ни один из автомобильных брендов не покинет российский авторынок в 2017 году. «Я не думаю, что кто-то из автомобильных брендов покинет российский авторынок в 2017 году», — говорит Потапов.

В 2018 году на ситуации скажется отложенный спрос, и можно ожидать стабильного роста авторынка России, добавил он.

Цены на автомобили не будут подвержены в 2017 году сильным скачкам, считает эксперт. «Я не думаю, что ситуация с импортом в 2017 году как-то кардинально изменится, поскольку на данный момент рост цен на автомобили проходит в рамках традиционного ежегодного удорожания — кардинальных перепадов не наблюдается и не ожидается», — подчеркнул он.

Ситуация в 2017 году будет благоприятна для продавцов подержанных машин, прогнозирует эксперт. «В 2017 году продолжится рост рынка подержанных автомобилей: по нашим прогнозам, он составит 12% по отношению к 2016 году. Доля официальных дилеров на вторичном рынке также будет расти», — прогнозирует он.

Рынок автомобилей премиального сегмента также обойдет без убытков, предполагает эксперт. «Продажи автомобилей премиального сегмента были в целом стабильны в 2016 году, по некоторым из представленных в нашем портфеле брендов даже отмечался небольшой рост. На 2017 год прогноз также стабильный: основной спад в розничных продажах в 2016 году пришелся на массовый сегмент, премиальный сегмент был в целом стабилен, по некоторым брендам даже отмечался рост», — говорит Потапов.

Продажи в январе 2017 будут немного выше, чем в 2016 году, прогнозирует он. «Декабрь не оправдал наших ожиданий, и мы рассчитываем на отложенный спрос», — отметил он.