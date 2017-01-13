Кировск, Ленинградская область, 13 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Фасад музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области обретет новый облик к февралю 2017 года. Вместо демонтированных объемных фигур советских солдат подрядчик установит обезличенные контуры бойцов, как и было оговорено техзаданием. Об этом сегодня, 13 января, сообщил зампред правительства региона по строительству Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/dearon Фигуры солдат (скриншот коллажа со страницы Максима Цуканова)

В конце ноября 2016 года у павильона музея «Прорыв блокады Ленинграда» появилась скульптурная группа из двух фигур солдат. Жуткий облик отлитых в металле воинов возмутил общественность. «С барельефа на нас смотрит страшный монстр — получеловек-полуконь с огромными выпученными глазами, гигантским носом и уродливой зубастой челюстью», — написал представитель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Максим Цуканов на своей странице в соцсети. 12 января 2017 года уродливые фигуры были демонтированы.

По словам Михаила Москвина, согласно техзаданию, генподрядчик должен был выполнить контуры обезличенных бойцов, которые бы олицетворяли всю советскую армию, советский народ, совершивший подвиг при прорыве блокады Ленинграда и победивший в Великой Отечественной войне. Но на деле были выполнены объемные фигуры вместо плоских. Демонтированы они были, как пояснил Москвин, именно потому, что не соответствовали техническому заданию. Теперь же фигуры бойцов будут вырезаны в виде контура.

«Проведем общее совещание с участием комитета по культуре и музейного агенства. Посмотрим в стадии изготовления этот контур и утвердим. Думаю, до конца января с этим справимся. В феврале уже будет фасад», — сказал Москвин.

Он также заверил, что дополнительных средств бюджета на монтаж/демонтаж не предусматривается — подрядчик будет исправлять работу в рамках существующего контракта.