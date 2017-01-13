Пенза, 13 января, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В муниципалитетах Пензенской области будут проводиться подворные обходы с участием фельдшеров и социальных работников. Такое поручение 13 января дал Минздраву региона вице-губернатор Валерий Савин во время проведения Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографии и снижение смертности населения, сообщает ИА REGNUM.

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О необходимости проведения подворных обходов, которые в первую очередь должны касаться проблемных семей, заявила замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, которая отметила, что тема алкоголизации населения в масштабах всей России была поднята на недавнем селекторном совещании с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. По мнению федерального министра, именно алкоголь является главной проблемой в улучшении демографической обстановки в стране, пояснили в пресс-службе областного правительства.

По словам чиновницы, в новогодние праздники работники скорой помощи провели 13 806 выездов к больным. На территории региона амбулаторно-поликлинически было обслужено 7224 пациента. Она особо заострила внимание на случаях получения жителями области травм и отравлений, связанных с распитием спиртных напитков.

Ее поддержал замначальника полиции УМВД региона Николай Сармин, отметивший роль алкогольного фактора как главную причину многих дорожно-транспортных происшествий. За новогодние праздники на территории региона в нетрезвом виде были задержаны 158 водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенском регионе с 5 декабря 2016 года по 5 января 2017-го был организован месячник по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией, на горячую линию поступило более 100 обращений. По информации властей, большая часть звонков поступила от жителей Пензы и Пензенского района.

Напомним, в ноябре 2016 года в Кузнецке в одном из кафе во время празднования дня рождения произошло массовое отравление метиловым спиртом.

22 ноября СУ СКР региона сообщило о госпитализации 11 человек и смерти троих мужчин, которых не смогли спасти врачи. Позже ведомство констатировало смерть четвертого мужчины. 13 человек находились в больнице. У всех погибших и госпитализированных в крови выявлено наличие метилового спирта (метанола). По фактам смерти посетителей кафе в Кузнецке межрайонным следственным отделом СУ СКР области возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».