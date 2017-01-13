Москва, 13 января, 2017, 16:02 — ИА Регнум. ‍Минздрав составил перечень из 28 лекарственных препаратов, содержащих спирт, часть которых может быть включена в число выдаваемых строго по рецепту. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 13 января.

VanHelsing.16 Спиртосодержащий препарат

Скворцова пояснила, что Минздрав рассмотрел вариант, при котором некоторые спиртовые настойки будут выдаваться только по рецепту. Для этого прошла подготовительная работа со всеми российскими регионами.

Минздрав преследовал цель разобраться, возникали ли в регионах проблемы со злоупотреблением спиртосодержащими настойками. В рамках этой работы в Минздраве создали рабочую группу, и 25 января она проведёт первое заседание.

«Мы выявили в группе риска 28 препаратов», — сообщила Скворцова.

Напомним, Минздрав начал проверку после массового отравления спиртосодержащей настойкой «Боярышник» в Иркутской области в декабре прошлого года. В жидкости, как выяснилось, содержался смертельно опасный для человека метанол.

От употребления настойки умерли 76 человек, более 120 пострадали. По факту массового отравления сотрудниками Следственного комитета России расследуется уголовное дело.