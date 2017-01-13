Белгород, 13 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Прокуратура Белгородской области проводит проверку информации о том, что в селе Владимировка Ивнянского района из детского сада сбежала двухлетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Подкидыш». Реж. Татьяна Лукашевич. 1939. СССР Самостоятельность

Сообщение о сбежавшем ребенке появилось 13 января в местных СМИ. Как сообщает портал Belive.ru, 11 января девочка заскучала в детсаду и ушла домой — без верхней одежды и в тапочках. Никто не заметил, как она вышла из детсада, зато раздетого ребенка заметили прохожие. Девочка сама дошла до дома, причем у родителей к детсаду нет претензий.

По данному факту прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации.