Великий Новгород, 13 января, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде сегодня, 13 января, пройдет праздничная этнографическая программа «Васильев вечер». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, в «Витославлицах» вспомнят обряды празднования Васильева вечера — кануна Нового года в славянской традиции.

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«Гости музея примут участие в святочных игрищах и забавах с ряжеными, погадают на благополучие в новом году и на счастливое замужество или женитьбу», — сообщили в музее.

Васильев вечер — один из основных праздников в рамках Святок, которые длились две недели: с рождественского сочельника (24 декабря по старому стилю — 6 января по новому) до Крещения (6/19 января). Своё название вечер получил по имени св. Василия Великого, архиепископа Кесарийского, память которого христианская церковь чтит 14 января, в Васильев день (1 января по старому стилю).

Отличительной особенностью Святок являлись гадания, при этом большинство гаданий, считающихся в народе «верными», проводили в сочельники (рождественский и крещенский) и в канун Васильева дня — под Новый год. Именно с Васильева вечера начинались «страшные» гадания — самые опасные из всех святочных гаданий. По народным представлениям, когда кончался старый год и начинался новый, особенно буйствовала нечистая сила.