Лондон, 13 января, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 35-летний Златан Ибрагимович стал лучшим игроком английской премьер-лиги в декабре. Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером месяца, сообщает «Р-Спорт».

Ben Sutherland Златан Ибрагимович

В декабре шведский футболист участвовал в шести играх премьер-лиги, итогом стали 5 голов и три результативных передачи. В 18-м туре, в ходе матча с «Сандерлендом», Ибрагимович сделал голевую передачу своему партнеру по команде, армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну. Тот забил гол пяткой — этот мяч был признан лучшим в декабре.

Что касается «Челси», то в декабре клуб одержал победу во всех шести встречах. Победная серия «Челси» включает 13 игр, а по итогам 20 туров команда является лидером чемпионата Англии с 49 очками в активе. При этом Конте стал первым среди наставников, признанным лучшим в премьер-лиге три месяца кряду.

«Эта награда показывает, что мы работаем очень хорошо. Декабрь вышел отличным месяцем для нас», — сказал Конте.