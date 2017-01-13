Москва, 13 января, 2017, 15:35 — ИА Регнум. На церемонии вручения премий в области СМИ за 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал российским средствам массой информации «лайков» со стороны власти.

Dan Moyle Денег нет

Поздравляя представителей СМИ с профессиональным праздником, Медведев пожелал «не только кликов, но и лайков», ссылаясь на выражение, которое употребил один из лауреатов правительственной премии Георгий Бовт. Российский политолог назвал полученную премию «лайком» от правительства.

Медведев отметил, что российское руководство осознаёт ответственность, которая лежит на нём, на тех, кто принимает исполнительные решения. «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев, разговаривая с жителями в Крыму, заявил: «Мы вообще не принимали [индексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

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