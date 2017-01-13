Воронеж, 13 января, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Воронежском зоопарке планируют «в ближайшее время» приступить к формированию новой коллекции птиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка. Все птицы, которые содержались в зоопарке, были убиты после обнаружения вируса птичьего гриппа.

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В зоопарке обещают создать полноценный орнитологический зал, и рассчитывают в этом на помощь коллег.

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Поддержку уже предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники, общественные организации и частные лица. Письмо, в котором выражается готовность оказать помощь в восстановлении коллекции, получено зоопарком от президиума и исполнительной дирекции евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) — с сентября прошлого года Воронежский зоопарк стал членом этой ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели птиц в воронежском зоопарке стало известно 8 января. Причиной заболевания, что подтвердили лабораторные исследования, стал птичий грипп. От вируса погибли 35 птиц, а еще 141, по решению областного управления ветеринарии, были умерщвлены. В числе погибших птиц — и хищные, краснокнижные особо, и экзотические дорогостоящие экземпляры.

На том, что умерщвление птиц необходимо, настаивают воронежские ветеринары: вирус распространяется очень быстро, летальность стопроцентная. Некоторые из биологов высказывали сомнения в таком поспешном решении — по их мнению, например, хищным птицам заболевание вообще не угрожало.

Сам зоопарк закрыт для посещения с 5 января, на его территории проводится дезинфекция.

Правовую оценку ситуации даст прокуратура, которая проводит проверку.

Тем временем, на территории Воронежа на месяц — до 5 февраля — в связи с выявлением птичьего гриппа введен карантин.