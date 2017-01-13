Москва, 13 января, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам, в течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан. Представители партии «Единая Россия» напоминают, что в ряде городов России ранее действовали мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получали от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывали.

Pixabay.com 5 тысяч рублей

Преступники представлялись сотрудниками Пенсионного фонда России и предлагали досрочно перечислить единовременную компенсационную выплату. Затем они просили пенсионеров продиктовать паспортные данные и реквизиты их банковских карт, после чего деньги со счетов похищались. Такая схема действовала и в Якутии, и в Москве.

Неизвестные сообщали пенсионерам о дополнительных выплатах и просили назвать полные реквизиты банковской карты, включая код проверки подлинности карты (СVV или СVC — трехзначный код на обороте карты), якобы для перевода средств.

Но сотрудники Пенсионного фонда никогда не запрашивают такую персональную информацию по телефону, уточняют в «Единой России».

Номера банковских карт мошенники запрашивали у пенсионеров Ставрополя, Архангельска, Санкт-Петербурга.

Липецким пенсионерам в ноябре 2016 года в массовом порядке приходили электронные письма с адресов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду, в которых содержится просьба перейти по ссылке, которая на первый взгляд указывает на сайт ПФР. Однако по ссылке, указанной в письме, содержалось вредоносное программное обеспечение, способное нарушить работу компьютера. В Нижнем Тагиле мошенники лично пришли к пожилой жительнице города и предложили оформить некую электронную карту, с помощью которой, якобы, можно проверять свои пенсионные накопления.

Но сотрудники Пенсионного фонда никогда лично не ходят по квартирам, за исключением тех случаев, когда к ним с такой просьбой обращаютсямаломобиольные граждане. Но для этого нужно их личное заявление в пенсионный фонд. Подобные мошеннические схемы аферисты могут попытаться реализовать и в другихрегионах страны. По мнению представителей «Единой России», важно прислушаться в сотрудникам МВД, которые напоминают гражданам, что компенсация будет носить беззаявительный характер, поэтому не нужно обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление.

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Депутат напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных.

«Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера — это мошенники!», — отметил Петр Толстой.

«А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», — заключил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в августе выступил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.

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