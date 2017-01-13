Анкара, 13 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум.



Pixabay.com Турецкие войска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 13 января, что не может идти и речи о полном выводе войск страны с Кипра, сообщает Le Figaro.

«Не может быть и речь о полном выводе турецких войск», — отметил глава Турции в ответ на требование президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.

Напомним, переговоры по Кипру, от которых многие ждали «исторического» решения об объединении островного государства, разделенного с 1974 года, стартовали в Женеве 9 января.